Bozuk para büyüklüğünde yeni bir robot geliştirildi

Harvard, bozuk para büyüklüğünde yeni bir robot üretti. Robot, şimdiye kadar geliştirilen en küçük ve en hızlı robotlardan biri olarak tanımlanıyor.

Harvard'da çalışan bilim insanları, böceklerden ilham alarak bozuk para büyüklüğünde yeni bir robot geliştirdi.

HAMR-JR (Harvard Gezici Mikrobotu) adı verilen yeni robot, yalnızca 2.25 santimetrelik çevre uzunluğuna sahip.

Bilim insanlarından yapılan açıklamaya göre robot, bir saniye içinde aksamının 14 katı mesafeyi katedebiliyor, bu da onu en küçük ve en hızlı robotlardan biri yapıyor.

AĞIRLIĞI 0.3 GRAM

Boyotuyla birlikte oldukça hafif olan robot, yalnızca 0.3 gram bir ağırlığıyla dikkat çekiyor.

Söz konusu robot; ağır yükleri taşıma kapasitesi sayesinde ameliyatlar veya büyük ölçekli sanayi de dahil, birçok farklı amaçla kullanılabilecek.



Robotun büyük kardeşi HAMR, geliştirildiği 2013'te duyurulmuştu. Robot arama kurtarma ve altyapı tetkik çalışmalarında kullanılabiliyordu. Ayrıca kendini batırıp yüzey altından yürüyerek su kütlelerini de aşabiliyordu.

Bu, suya elektrik voltajı uygulanarak yapılıyordu. Voltaj sayesinde robotun ayaklarıyla su arasındaki temas açısı azaltılıyordu. Bu da yüzey gerilimi ortadan kaldırıyor ve robotun batması sağlanıyordu.

HAMR ile aynı tasarıma sahip bozuk para büyüklüğündeki HAMR-JR isimli robotun da gelecekte aynı yeteneklere sahip olması sağlanacak.