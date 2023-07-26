Breaking Bad yıldızı Bryan Cranston, yapay zeka grevinde Dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilen "Breaking Bad" dizisinde Walter White karakterine hayat veren Bryan Cranston, yapay zeka grevine katıldı.

ensonhaber.com

Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanan yapay zeka, günümüzde oldukça popüler hale geldi.

Özellikle günümüzde ChatGPT gibi sohbet botlarının popüler hale gelmesi, bazı meslekleri de tehdit etmeye başladı.

Goldman Sachs raporuna göre, ChatGPT gibi yapay zeka sistemleri, dünya çapında 300 milyon tam zamanlı işi etkileyecek.

ABD grevde

Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği (SAG-AFTRA) maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev başlatmıştı.

Bryan Cranston da greve katıldı

Bryan Cranston ve Aaron Paul'ün başrolleri paylaştığı Breaking Bad dizisi, televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olarak görülüyor.

Dizide Walter White karakterini canlandıran Bryan Cranston da yapay zeka grevlerine katıldı.

"Mesleğimizi robotlara vermenizi kabul etmiyoruz"

Ünlü oyuncu, senaristler ve oyuncuların dahil olduğu son 63 yılın en büyük Hollywood grevine destek verdi.

Greve katılan ve Times Meydanı'nda konuşma yapan Cranston, Disney CEO'usu Bob Iger'ı hedef alan bazı söylemlerde bulundu ve şöyle konuştu:

Bizi anlamanızı beklemiyoruZ. Ama bizi dinlemenizi istiyoruz. Bunun da ötesinde, mesleğimizin elimizden alınıp robotlara verilmesini kabul etmeyeceğimizi duyun.



Çalışma hakkımızı elimizden almanıza ve düzgün bir yaşam sürdürmemizi engellemenize izin vermeyeceğiz.

40 seneden uzun bir süredir oyunculuk yapan Cranston, geçtiğimiz haftalarda emeklilik planıyla gündeme gelmiş ve 2026 yılında Hollywood'dan en az 6 ay uzak kalmayı planladığını açıklamıştı.