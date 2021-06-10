Brezilya merkezli JBS, hackerlara 11 milyon dolar fidye ödedi

Dünyanın en büyük et işleme firmalarından Brezilya merkezli JBS, siber saldırı sonrası hackerlara 11 milyon dolar fidye ödemek zorunda kaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, kullanıcıları hedef alan zararlı yazılımların da çoğalmasına neden oldu.

Özellikle fidye yazılımları, okullar ve hastaneler gibi kurumları da düzenli olarak hedef almaya başladı.

Dünyanın en büyük et işleme firmalarından Brezilya merkezli JBS'nin bilgisayar sistemleri, geride kalan haftada hackerlar tarafından ele geçirilmiş ve ABD, Avustralya ve Kanada’dada ki tesislerde bir takım operasyonların durmasına sebep olmuştu.

KORSANLARA 11 MİLYON DOLAR FİDYE ÖDENDİ

JBS, maruz kaldığı siber saldırıyı sonlandırmak için hackerlara 11 milyon dolarlık Bitcoin ödemesi yaptı.

Şirketin CEO'su Andre Nogueria, siber korsanların fidyenin ödenmemesi halinde sunuculardaki dosyaları silme tehdidinde bulunduğunu belirterek, "Bu şirket için ve kişisel olarak benim için zor bir karardı." dedi.

GÖZLER RUSYA'YA ÇEVRİLDİ

Beyaz Saray’dan konuya dair yapılan açıklamada, saldırının merkezinde Rusya’nın bulunduğu iddia edilmişti.

Geçtiğimiz ay, ABD’nin en büyük petrol rotu hatlarından Colonial Pipeline’ın sistemleri de hackerlar tarafından fidye saldırısıyla durdurulmuş ve firma 4.4 milyon dolarlık Bitcoin ödemesi yaparak saldırıdan kurtulmuştu.

