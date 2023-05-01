Brezilya, Telegram'a verilen yasağı kaldırdı Brezilya'da bir mahkeme, Telegram'ın geçici olarak yasaklanmasına karar vermişti. Söz konusu yasak, çok geçmeden kaldırıldı.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, açık ara liderliğini korurken, ikincilik yarışı son zamanlarda iyice kızışmış durumda.

Telegram, Facebook Messenger'ı geride bırakarak en çok kullanılan ikinci mesajlaşma uygulaması olmuştu.

Telegram, Brezilya'da yasaklanmıştı

Brezilya'da bir federal mahkeme, mesajlaşma servisinin neo-Nazi grupların yöneticileri hakkındaki bilgileri polis ile paylaşmayı reddetmesinin ardından, Telegram'ın geçici olarak yasaklanmasına karar vermişti.

Üstelik Google, Apple ve dört Brezilyalı telekom şirketine Telegram'ı uygulama mağazalarından ve diğer platformlarından kaldırma emri verilmişti.

Yasak kaldırıldı

Brezilya’daki federal temyiz mahkemesi, ülke genelinde Telegram’a getirilen yasağı kaldırdı.

Yargıç Flávio Lucas, iletişim ihtiyaçları için platforma güvenen binlerce Brezilyalıyı göz önünde bulundurarak, mesajlaşma uygulamasının tamamen askıya alınmasının “makul olmadığına” hükmetti.

Aynı zamanda, Telegram’ın yerel yetkililere istedikleri verileri sağlamaması nedeniyle günlük 200 bin dolarlık ceza da onandı.

Polis, kasım ayında Aracruz'daki iki okulda dört kişiyi öldüren ve yaklaşık bir düzine kişiyi yaralayan 16 yaşındaki kişinin Telegram gruplarında Yahudi karşıtı içerik yaydığını belirledikten sonra verilere erişim talep etti.

Polisin Telegram'a yaptığı veri talebinde, şiddetli ölümleri tasvir eden videolar, bomba yapımı videoları, azınlıklara yönelik nefreti teşvik eden materyaller paylaştığı belirtildi.

Müfettişler, aşırılık yanlısı grup üyeleri ile yöneticiler arasındaki bağlantılar ve grubun tetikçiyi suçunu işlemesi için etkileyip etkilemediği hakkında daha fazla şey öğrenmeyi umuyor.