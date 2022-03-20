Brezilya, Telegram'ı ülke genelinde yasakladı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Telegram'ı ülkede yasakladı ve uygulama mağazalarından kaldırılmasını istedi.

Brezilya'da Facebook ve Twitter gibi sosyal ağların sahte haberlere karşı daha katı önlemler uygulamaya başlamasının ardından, aşırı sağcı başkan Jair Bolsonaro’nun destekçileri Telegram uygulamasına daha fazla ilgi göstermişti.

Ekimde düzenlenecek genel seçimlerden önce Bolsonaro'nun takipçileri ve destekçileri Telegram'ı kullanmaya başladı.

Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında kısıtlama ve sansür uygulanırken, Telegram'da mesaj içeriklerine neredeyse hiç müdahale edilmiyor.

TELEGRAM'A YASAK GELDİ

Bolsonaro ve müttefikleri hakkında dezenformasyon yaymakla ilgili soruşturmayı denetleyen Yargıç Alexandre de Moraes, internet sağlayıcılarına ve telefon operatörlerine, ekim ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde insanların Telegram’a erişimini engellemelerini emretti.

Yargıç, ayrıca Google ve Apple’a mesajlaşma hizmetini uygulama mağazalarından da kaldırmalarını söyledi.





UYMAYANA CEZA VAR

Karara tüm şirketlerin beş gün içinde uymaları istenirken, uyulmaması halinde de günde 20 bin dolar para cezasına çarptırılacakları belirtildi.

Ayrıca, Telegram engellendikten sonra uygulamaya erişmek için VPN kullanan kişilerin de 20 bin dolarlık para cezasıyla karşı karşıya kalacağı vurgulandı.