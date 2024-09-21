Brezilya yasaklamıştı: Sosyal medya platformu X geri adım attı Sosyal medya platformu X, Brezilya'ya temsilci ataması gerçekleştirdi. Bu adım ile platformun ülkede yeniden kullanılabilmesinin önü açıldı.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz haftalarda, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e Brezilya’da erişim yasağı geldi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi yargıcı Alexandre de Moraes, dezenformasyonla mücadele için şirketin ülkeye yasal temsilci atamayı reddetmesi üzerine platformun ülkede yasaklanmasına karar verdi.

Mahkeme kararı sonrasında, sosyal medya platformuna girmek için VPN kullananlar günde 8 bin 874 dolara kadar para cezasına çarptırıldı.

X TEMSİLCİ ATAMAYI KABUL ETTİ

Brezilya Yüksek Mahkemesi kararıyla ülkede erişimi engellenen sosyal medya platformu X, ülkede erişim için yasal zorunluluk olan temsilci atamasını gerçekleştirdi.

Bu atamanın ardından platformun ülkede yeniden kullanılabilmesinin önü açılmış oldu. Ancak bu sürecin ne zaman tamamlanacağı henüz net değil.

NE OLMUŞTU

Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti.

Talebin reddedilmesinin ardından mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.