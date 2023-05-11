Brezilya'da Telegram'a geçici olarak yasak geldi Dezenformasyon yasa tasarısına karşı kampanya yürüten Telegram'ın Brezilya'daki faaliyetleri 72 saatliğine durduruldu.

AA

Telegram'ın internette dezenformasyonun engellenmesi amacıyla yasa tasarısı çıkarmak isteyen Brezilya'yı hedef almasının ardından harekete geçildi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes tarafından alınan karar kapsamında ilk etapta Telegram'ın faaliyetleri 72 saatliğine durduruldu.

Telegram, kullanıcılarına gönderdiği mesajda dezenformasyon yasa tasarısına ilişkin, "Brezilya'da demokrasiye yönelik saldırı yapılıyor" ifadesini kullanmıştı.

Brezilya'nın bu yasa tasarısıyla modern interneti yok edebileceğini iddia eden Telegram, bununla sosyal paylaşım sitesi şirketlerinin hizmetlerinin zarar göreceğini savunmuştu.

Telegram geçici olarak kaldırılmıştı

Brezilya'da 27 Nisan'da bir federal mahkeme mesajlaşma servisinin neo-Nazi grupların yöneticileri hakkındaki bilgileri polis ile paylaşmayı reddetmesinin ardından Telegram'ın geçici olarak yasaklanmasına karar vermişti.

Google, Apple ve dört Brezilyalı Telekom şirketine Telegram'ı uygulama mağazalarından ve diğer platformlarından kaldırma emri verilmişti.

Söz konusu yasak federal temyiz mahkemesi tarafından 1 Mayıs'ta kaldırılmıştı.