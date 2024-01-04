Bu iddia Apple hisselerini düşürdü: iPhone 16, iPhone 15'ten farklı olmayacak Analistlere göre Apple, 2024 yılının sonbaharında tanıtacağı iPhone 16'ya çok fazla yeni özellik eklemeyecek.

ensonhaber.com

Henüz iPhone 15 modellerinin tanıtılması üzerinden çok zaman geçmedi. Ancak şimdiden gelecek yıl satışa çıkacak iPhone 16 serisi hakkında sızıntılar gelmeye başladı.

Tasarım sürecinin henüz çok başındayız. Ancak gelen bilgilere göre, Apple yeni telefonlarda çok fazla yenilik sunmayacak.

iPhone 15'ten farklı olmayacak

Barclays analistlerine göre, Apple'ın 2024 sonbaharında piyasaya süreceği iPhone 16, geçen yılki iPhone 15'ten pek farklı olmayacak.

Analistlere göre, iPhone 15 serisi beklenenden daha az talep görüyor ve bu durum Mac ve iPad satışlarında da yavaşlamaya neden olmuş durumda.

Apple'ın son birkaç iPhone serisinde kullanıcıları heyecanlandıracak önemli yeni özellikler sunmaması, geniş çapta tartışılan bir konu oldu.

Bu durumun iPhone 16 serisinde de devam etmesi bekleniyor ve bu, mevcut tartışmaları daha da kızıştıracak gibi görünüyor.

Çünkü kullanıcıların büyük bir bölümü, mevcut özelliklerin sadece iyileştirilmesinin, mevcut cihazlarını yeni bir iPhone ile değiştirmek için yeterli bir neden olmadığı görüşünü taşıyor.

Hisseler düştü

Barclays raporunun ardından, Apple'ın hisseleri düşüş gösterdi ve şirketin piyasa değeri 100 milyar dolardan fazla değer kaybetti.