Bu iddia çok konuşulur! Elon Musk, Çin Komünist Partisi'nden maaş alıyor ABD'nin eski başkanı Donald Trump’ın önceki danışmanlarından Steve Bannon, Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın maaşını Pekin’in ve Çin Komünist Partisi'nin ödediğini iddia etti.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump’ın önceki danışmanlarından Steve Bannon, Twitter’ın sahibi Elon Musk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bannon, Elon Musk'ın Pekin ve Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) maaş aldığını söyledi. Bannon'ın iddiası, Musk'ın Şanghay'da büyük bir Tesla fabrikası kuracağını duyurmasının ardından geldi.

"ÇKP'ye secde ediyor"

NTV'de yer alan habere göre, dolandırıcılıkla suçlanan Çinli milyarder Guo Wengui’nin ortağı olan Steve Bannon, yaptığı paylaşımda, "Elon Musk'ın, Çin İçişleri Bakanlığına giderek maaşını ödeyen ÇKP’ye secde ettiğini" ileri sürdü.

Bannon, yaptığı bir başka paylaşımda da Musk hakkında "Elon Musk, nefes aldığı sürece yalan söylüyor. Twitter denen suç yuvasını 2 kat fazla para ödeyerek satın aldı. Şimdi ise Pekin’deki maaşını ödeyen patronları herkese saldırmasını istiyor." dedi.

Çin hükümetine olan hayranlığını dile getirmesiyle bilinen Musk, ÇKP’nin 100. yılında Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı: