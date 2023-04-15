Bu yıl havalanacak! NASA,sessiz süpersonik uçak inşa ediyor

ensonhaber.com

İngiltere ve Fransa’nın desteğiyle imalatına başlanan ilk süpersonik ticari uçak Concorde, ilk uçuşunu 1969 yılında gerçekleştirmişti.

Sesten hızlı uçabilen Concorde, daha sonra meydana gelen talihsizliklerden dolayı bir daha havalanamamıştı.

NASA'nın Quesst misyonu, ses hızını geçerken çıkan ve gök gürültüsünü andıran patlama sesini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu başarının, yüksek hızlı ticari hava yolculuğunda "yeni bir çağa" öncülük etmesi bekleniyor.

Sonik patlamalar yüzünden uçuşlar yasaklanmıştı

Sonik patlama, süpersonik seyahatin önünü kapatan bir engel olarak karşımıza çıkıyor. ABD ve diğer ülkeler, çıkan sesin yerde meydana getirdiği rahatsızlık nedeniyle kara bölgeleri üzerinde süpersonik uçuşları yasaklamıştı.

NASA ise yeni projesiyle süpersonik uçuşlara yeniden başlamak için çalışmalar yürütüyor.

NASA ve Lockheed Martin, arka planda sessizce X-59 uçağını inşa ediyor. Tasarlanan uçağın ana hedefi sonik patlama yapmamasını sağlamak.

Bunun için uçağın ön burnu hayli uzun ve ince. Bu nedenle uçağın ön tarafında kokpit camı bulunmuyor. Yan pencereler olsa da pilotun görüşü dahili kamera sistemleriyle sağlanacak.

X-59'a güç veren sistem ise General Electric'in F414-GE-100 motoru olacak. Bu motor Saab Gripen ve F/A-18S Super Hornet gibi çeşitli savaş uçaklarında halihazırda kullanılıyor.

X-59'un kendisi 1.42 Mach ya da saatte yaklaşık 1,500 kilometre seyir hızına ve 1.5 Mach (yaklaşık 1600 km/s) azamı hıza ulaşacak şekilde tasarlandı.

Yeni uçağın ilk uçuşları 2023 yılında gerçekleşecek. Eğer sonik patlama ortadan kalkarsa, NASA yasal düzenleyicilerden süpersonik uçuş yasağını kaldırmasını isteyecek.