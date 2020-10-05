Bulunan ilk tüy fosilinin hangi dinozor türüne ait olduğu belli oldu

Bulunan ilk tüy fosilinin hangi dinozor türüne ait olduğu belli oldu

Bilim insanları, 1861 yılında bulunan ilk tüy fosilinin neye ait olduğunu uzun süren araştırmalar sonucunda tespit etti.

1861 yılında bulunan ve dünyanın ilk tüy fosili olarak kayıtlara geçen fosilin üzerinde yıllardır çalışmalar yapan bilim insanları, hangi dinozor türüne ait olduğunu bulamamıştı.

Çünkü bulunan fosil, bir iskeletin üzerinde değil, kireç taşına gömülü halde tespit edilmişti.

Dinozorların, Almanya’nın Bavyera eyaletinde dolaştığını da ortaya koyan yaklaşık 150 milyon yıllık tüy fosilini yıllardır inceleyen araştırmacılar, fosilin Archaeopteryx türündeki bir dinozora ait olduğunu tespit etti.

Söz konusu tür, tüylü kanatları ve keskin dişleriyle hem kuşların hem de uçmayan dinozorların özelliklerine sahip.

Bu yüzden Archaeopteryx, iki grup arasındaki evrimsel geçişin habercisi olma özelliğini taşıyor.

BİLİM İNSANLARI ARTIK EMİN

Güney Florida Üniversitesi’nden paleontolog Ryan Carner ve ekibi, bulunan tüy fosilini, Arkeopteryx fosillerinde bulunan diğer tüy kalıntılarıyla karşılaştırdı. Bunun sonucunda araştırmacılar, tüyün Archaeopteryx’e ait olduğunu söyleyerek tartışmanın son bulduğunu iddia etti.



