Bunları bilen havasını atıyor! İşte az bilinen 6 iPhone özelliği

Apple markasına ait telefon serisi iPhone, minik özellikleriyle de şaşırtıcı olabiliyor. İşte çok az kişinin bildiği minik iPhone tüyoları...

Her yeni modelinde onlarca geliştirme ve iyileştirme sunan Apple, bazen de unutulup giden ancak bilinmesi hayat kolaylaştıracak detaylarda da yer veriyor.

Bu nedenle birçok iPhone modelinde aslında olan ancak pek de bilinmeyen iPhone özellikleri de yok değil.

Siz de bu yeni kullanım ipuçlarını öğrendikten sonra çevrenizdeki diğer Apple kullanıcılarını şaşırtabilirsiniz.

iMESSAGE SABİTLEME

iMessage uygulamasında mesaj sabitleyebilirsiniz. Bunun için mesaja basılı tutun ve iğneleme seçeneğini seçin. iMessage'da mesaj sabitleme işte bu kadar basit. İğnelenen mesajlara artık sürekli gözünüzün önünde olacak.

HESAP MAKİNESİNDE HIZLI RAKAM SİLME

iPhone'da hesap makinesinde sağdan veya soldan rakam silme işlemi için aslında tek bir parmak hareketi yeterli.

Örneğin; 11500 yazdınız ancak hesabın 1500 ile başlaması gerekiyor. Yani başındaki 1'i silmeniz lazım. Tümünü silmek yerine veya ekrandaki iki tane 1'in ortasına dokunmaya uğraşmak yerine parmağınızı hızlı şekilde soldan sağa sürükleyebilirsiniz. Bu durumda sol taraftaki 1'lerden biri silinmiş olacak.

Sağ taraftan rakam silmek için de parmağınızı sağdan sola sürükleyebilirsiniz.

BİRDEN FAZLA FOTO SEÇME

iPhone'da birden fazla fotoğrafı seçme için yapılması gerekenler basit. Uygulamalar arası fotoğraf aktarımı için fotoğrafa üç saniye kadar basılı tutun ve titreşim algılandığında parmağınızı ekrandaki başka bir kısma sürükleyin. Artık başka bir parmağınızla diğer fotoğrafları da seçebilecek durumdasınız.

HIZLI KAMERA

iPhone'da kamerayı hızlı başlatma yani ekran kilidini açmadan kamerayı açma için yapılması gerekenler basit. Parmağınızı ekranda hızlı bir şekilde sağdan sola kaydırın ve kamera karşınıza getirilecek.

NOTLARDAN BELGE TARAMA

iPhone'da Notlar uygulaması sadece not almanız için değil. Bir belgeyi tarayarak notlarınız arasına ekleyebilmeniz mümkün. Bunun için notlar uygulamasında yeni bir not açın ve ekranın altındaki kamera düğmesine tıklayın. Karşınıza Belge tarama, fotoğraf veya video çekme, galeriye gitme gibi seçenekler getirilecek. Belge tarama seçerek bir belgenin fotoğrafını notlarınıza taranmış gibi ekleyebilirsiniz.

İLK FOTOYU BULMA

Fotoğraflar uygulamasında bir albümde ilk fotoğrafa atlamak için ekranın en üstüne dokunmanız yeterli.