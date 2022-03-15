Bursa'da liseli öğrenciler çok yönlü arama cihazı geliştirdi

Liseli öğrenciler geliştirdikleri su üstünde ve altında arama kurtarma yapan cihazla dikkatleri üzerine çekti. Liselilerin hedefi cihazın patentini alıp, seri üretime geçmek…

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması yapıldı.

Yarışmaya, çeşitli illerden onlarca liseli katıldı.

Öğrenciler, geliştirdikleri çeşitli projelerin tanıtımını yaptı.

250 METRELİK ALANDA UZAKTAN KUMANDAYLA KONTROL EDİLEBİLİYOR

Kütahya Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğrencisi Hüseyin Öztürk ve İbrahim Tunahan Erdoğmuş da su altında ve üstünde aynı anda arama kurtarma çalışması yapan cihaz geliştirdi.

Güneş enerjisiyle çalışan cihaz, 250 metrelik alanda uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor.

ÖĞRENCİLER, SERİ ÜRETİME GEÇMEYİ HEDEFLİYOR

Cihaz suyun üstünde ve altında aynı anda görüntü alırken, bu görüntüleri kumanda ekranına yansıtabiliyor.

Suda kaybolmalarda arama çalışmalarında büyük kolaylık sağlayacak cihaz; öğrencilerin 3 aylık çalışması sonucunda ortaya çıktı.

Öğrenciler cihazı daha da geliştirip, patentini aldıktan sonra seri üretime geçmeyi hedefliyor.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR

Cihazın üretim aşamasıyla ilgili bilgi veren Hüseyin Öztürk, “Aracımız güneş enerjisiyle çalışıyor. Suyun altından ve üstünden aynı anda görüntü alarak bu görüntüleri kumanda ekranına gönderiyor. Bu cihaz arama kurtarma çalışmalarında ekipleri büyük kolaylık sağlayacak.” dedi.

“SUYUN ÜSTÜNDEN VE ALTINDAN GÖRÜNTÜ AKIŞI SAĞLIYOR”

Kütahya Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Buğra Ayvalı, “Öğrencilerimiz güneş enerjisiyle çalışan; suyun üstünde ve altında arama yapan aracı yaptı. Bu araç arama kurtarma ekiplerine büyük kolaylık sağlayacak. Araç 250 metre mesafede kumandayla kontrol edilerek, suyun üstünden ve altından görüntü akışı sağlıyor. Aracımızın tüm tasarımı öğrencilerimize ait. Ürünü daha da geliştirip seri üretilebilir ve pazarlanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.