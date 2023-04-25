Bütçe dostu Redmi 12'nin özellikleri netleşiyor Xiaomi'nin yakında uygun fiyatlı Redmi 12'yi piyasaya süreceği bildiriliyor. İşte telefonun netleşen özellikleri.

ensonhaber.com

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Çinli marka, şimdi de Redmi 12 isimli yeni bir bütçe dostu model çıkarmaya hazırlanıyor.

Telefon, kısa süre önce FCC ve IMEI web sitelerinde listelendi ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

Redmi 12 neler sunacak

FCC belgeleri, Redmi 12 modelinin MDY-12-EA model numaralı bir şarj adaptörü ve 33W hızlı şarj desteği ile geleceğini gösteriyor. Ayrıca telefon, en az 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile karşımıza çıkacak.

MIUI 14 ile kutusundan çıkması beklenen Redmi 12, 4G bağlantı desteği de sunacak.

Akıllı telefonun diğer özellikleri henüz bilinmiyor. Çeşitli sızıntılar ve söylentiler aracılığıyla daha fazlasını öğrenmeyi umuyoruz.