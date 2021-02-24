Büyük Patlama’nın gizemini çözmek için 4 bin sanal evren oluşturuldu

Büyük Patlama’nın gizemini çözmek için 4 bin sanal evren oluşturuldu

Bilim insanları, evrenin nasıl oluştuğunu çözmek için 4 bin sanal evren oluşturdu ve Büyük Patlama'nın gizemine ışık tuttu.

Evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan kuram olan Büyük Patlama (Big Bang), günümüzde bilim insanlarının en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Örneğin NASA, SPHEREx isimli teleskobu uzaya fırlatarak Büyük Patlama'daki sırları öğrenmek istiyor. Ancak Japon bilim insanlarının farklı bir yaklaşımı var.

4 BİN SANAL EVREN OLUŞTURULDU

Bir süper bilgisayardan yardım alan bilim insanları, Büyük Patlama'nın gizemini çözmek için 4 bin sanal evren oluşturdu. Bu adım ile, gözlemlenebilir evrenin aniden katlanarak genişlediği Büyük Patlama'nın hemen sonrasında yaşanan sürece dair bilgi toplanacak.

Söz konusu proje hakkında açıklamalarda bulunan Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi'nde görev alan kozmolog Masato Shirasaki, "Evrenimizin bebeklik fotoğrafını günümüzdeki gözlemlerden yola çıkarak görmeye çalışıyoruz." dedi.

YOĞUNLUK FARKLILIĞININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Evren, galaksi yoğunluğu açısından farklılıklar gösteriyor. Örneğin bazı bölgeler galaksi bakımından çok zenginken, bazı bölgelerde nadiren galaksilere rastlanıyor.

Bilim insanları, bu düzensizliğin nedenini bulmak için Büyük Patlama’nın gizemlerinin çözülmesi gerektiğinin altını çiziyor.