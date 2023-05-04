Büyük yenilik! WhatsApp'ın yeni tasarımı Android telefonlara geldi WhatsApp’ta tasarım değişiyor. Milyonların kullandığı platform, Android versiyonunda önemli bir değişikliği kullanıma sunmaya başladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de yıllardır aynı olan tasarımını değiştriyor.

WhatsApp yeni tasarımdan ilk görseller geldi

Android kullanıcıları, tıpkı iOS kullanıcılarında olduğu gibi yeni bir ana sayfa görünümüne sahip olacak.

Artık kullanıcılar, yeni sohbet veya uygulamanın bir başka bölümüne gitmek için en alt kısma yerleştirilen menüleri kullanabilecek.

Güncelleme yayında

WhatsApp'ın Android kullanıcılarına sunulacak yeni arayüzü, Android 2.23.8.4 Beta sürümüyle birlikte bazı kullanıcılar için yayınlanmaya başladı.

Güncellemenin, kısa süre içinde kararlı sürüme gelerek tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.