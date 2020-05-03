Buzullardaki erimeyi ortaya koyan uydu görüntüleri

Grönland'ın yıllık 200 gigaton, Antarktika'nın ise 118 gigaton buz kütlesi kaybı yaşadığı belirlendi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'nın uyduları, buzul erimesini gözler önüne serdi.

Buzullardaki kütle kaybı ilgili daha önce hiç olmadığı kadar bilgi paylaştığı belirtilen NASA'nın ICESat ve ICESat-2 uydularının elde ettiği veriler, Antarktika ve Grönland'daki manzaranın son 16 yılda korkunç seviyelere ulaştığını gösteriyor.

Her yıl milyarlarca ton buzul erimesinin yaşandığı söz konusu iki bölge, deniz seviyesinin yükselmesine neden oluyor.

ANTARKTİKA, BUZ KÜTLESİ KAYBEDİYOR

NASA'ya göre, Doğu Antarktika'da her ne kadar küçük miktarda buzul artışı görülse de, Batı Antarktika'da gözlemlenen kayıp daha fazla.

Net buz kütlesi kaybının, 2003-2019 yılları arasında deniz seviyesinin 0,6 santimetre yükselmesine yol açtığı belirlendi.

DENİZ SEVİYELERİNDEKİ ARTIŞ DEVAM EDECEK

Araştırmacılar, Grönland ve Antarktika'nın deniz seviyelerindeki artışa önümüzdeki birkaç on yıllık süreçte neden olmaya devam edeceğine dikkati çekti.

GRÖNLAND'DA 200 GİGATONLUK KAYIP

Grönland'ın her yıl ortalama 200 gigaton buz kütlesi kaybettiği, bu miktarın Antarktika için 118 gigaton olduğu kaydedildi.

CENTRAL PARK'I KAPLAYABİLİR

Karşılaştırmak gerekirse, bir gigaton buz, New York'taki dünyaca ünlü Central Park'ı kaplayabiliyor.

Çalışmada görevli bilim adamları, "Dünya'nın buz tabakalarındaki değişiklikleri ölçmek ve iklim faktörlerini belirlemek, deniz seviyesi projeksiyonlarını iyileştirmenin merkezinde yer alıyor." bilgisini paylaştı.