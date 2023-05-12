Çakır seyir füzesi ilk atışında on ikiden vurdu Türkiye'nin seyir füzesi Çakır, gerçekleştirdiği ilk atışında tam isabetle vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Demir, "AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılı'na, savunma sanayiinden armağan olsun." dedi.

AA

Türkiye'nin savunma sanayide ürettiği yerli ürünlerden olan Çakır seyir füzesinin ilk atışı gerçekleştirildi.

Hedefi tam isabetle vurdu

Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi ateşlenerek tam isabetle hedefini vurdu.



Konuyla ilgili konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "AKINCI TİHA’dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılına savunma sanayiinden armağan olsun. Tebrikler." dedi.

Çakır'ın özellikleri

Sabit ve döner kanatlı hava araçları, insansız hava ve deniz araçları, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni seyir füzesi Çakır, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor.

150 km menzile sahip

150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü, kıyıya yakın kara ve su üstü, stratejik kara hedeflerinin yanı sıra alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.

Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ-1750 turbo-jet motora sahip Çakır, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor.

Çakır, hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığı ile hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor.

Gelişmiş ara safha ve terminal güdüm sistemleri ile Çakır, hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor.

Sürü konseptiyle görev yapıyor

Ağ tabanlı veri-bağı sayesinde hedefe ilerleyebilen roket, kullanıcı seçimine bağlı olarak, hedef değiştirme ve görev iptaline de olanak sağlıyor.

Çakır'ın en dikkat çeken özelliklerinin başında ise platformda çoklu taşımaya imkan veren tasarımı ve sürü konseptinde görev yapabilme yeteneği geliyor.

Çok sayıda mühimmatla koordineli taarruz imkanı veren sürü konsepti ile düşmanın savunma sistemlerinin aşılması kolaylaşırken, bir ya da birden fazla hedefte yüksek etkinlik sağlanıyor.

Radar soğurucu özellikli özgün gövde tasarımı sayesinde Çakır, yüksek beka kabiliyeti sunuyor.

Deniz üzerinde su sathına çok yakın uçuş, kara üzerinde ise arazi maskeleme kabiliyetlerine ek olarak radar soğurucu gövde yapısı ile düşman hava savunma sistemlerince tespit edilebilirliğini en az seviyeye indiriyor.