Call of Duty: Black Ops 7'de yapay zeka krizi: Para iadeleri başladı

Call of Duty serisinin son oyunu Black Ops 7, içerik üretiminde aşırı ve bildirilmemiş yapay zeka kullanımı iddialarıyla büyük bir krizin ortasında kaldı.

Steam, geliştiricilerin yapay zeka tabanlı araçlarla üretilen içerik miktarını olduğundan az göstermiş olabileceği gerekçesiyle oyuncuların iade taleplerini kabul ediyor.

SATIŞLAR VE İNCELEMELER DİBE VURDU

Oyun şu anda Steam üzerinde 1300'den fazla olumsuz eleştiri alarak "Çoğunlukla Olumsuz" notuyla derecelendirildi.

Satış verilerine göre Black Ops 7, selefi Black Ops 6'nın yüzde 50 gerisinde kalırken, rakibi Battlefield 6'nın lansman haftası satışlarından yüzde 63 daha düşük performans sergiledi.

OYUNU BİTİRENLERE BİLE İADE YAPILIYOR

Popüler içerik üreticisi Bricky, hikaye modunu tamamlamasına rağmen pazarlamada belirtilmeyen yapay zeka kullanımı nedeniyle iade talep etti ve bu talebi Steam tarafından onaylandı.

Platformun bu kararı, yapay zeka kaynaklı şikayetleri makul bir iade sebebi olarak kabul ettiğini gösteriyor.

TEMEL VARLIKLARDA YAPAY ZEKA İZLERİ

Oyuncular; kartvizitler, posterler ve başarı simgeleri gibi temel oyun varlıklarının üretken yapay zeka ile oluşturulduğunu tespit etti.

Özellikle bir başarı görselinin Studio Ghibli tarzını kopyalaması, oyunun yüksek fiyatına rağmen harcanan emeğin sorgulanmasına neden oldu.