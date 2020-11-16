Call of Duty: Black Ops Cold War, serinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu

Call of Duty: Black Ops Cold War, serinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu

13 Kasım'da piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops Cold War, ilk günkü satış rakamlarıyla Activision'ın yüzünü güldürmeyi başardı.

Call of Duty oyunlarının arkasındaki isim olan Activision, Call of Duty; Black Ops Cold War isimli yeni oyununu geçtiğimiz haftalarda resmen tanıtmış ve 13 Kasım'da piyasaya sürmüştü.

Türkiye'den de sahneler içerek Call of Duty; Black Ops Cold War, daha ilk günden geliştiricilerin yüzünü güldürmeyi başardı.

Activision tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni oyunu, Call of Duty serisinin en iyi ilk gün performansına sahip oyunu oldu.

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Black Ops Cold War oyuncularına inanılmaz miktarda ücretsiz içerik, destek ve etkinlik sunmaya hazırlandıklarını belirten Activision yöneticisi Anna Malmhake, bu yüzden çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

CoD: Black Ops Cold War tanıtım videosu

CoD: BLACK OPS COLD WAR FİYATI

Call of Duty: Black Ops Cold War, şu anda Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, Play Station 4 ve PC platformları için oynanabilir durumda. Xbox sahipleri oyunu oynayabilmek için 599 TL gibi bir ücret ödemek zorunda.

PlayStation sahipleri için bu rakam 699 TL olarak belirlenirken, PC kullanıcıları ise 550 liraya oyunu satın alabiliyor.

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (v.1803 veya üstü)

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

RAM: 8GB

HDD: 50GB (çevrimiçi mod), 175 GB (oyunun tamamı)

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 12

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (son sürüm)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X

RAM: 12 GB

HDD: 175 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super veya Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX: Sürüm 12

Işın izleme:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X

RAM: 1 GB

HDD: 175GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3070

DirectX: Sürüm 12

4K çözünürlük:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)

İşlemci: Intel i9-9900K veya AMD Ryzen 3700X

RAM: 16 GB

HDD: 250 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3080

DirectX: Sürüm 12

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