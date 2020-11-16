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- Call of Duty: Black Ops Cold War, serinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu
Call of Duty: Black Ops Cold War, serinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 17:02
- Güncelleme : 16.11.2020 - 17:04
Call of Duty oyunlarının arkasındaki isim olan Activision, Call of Duty; Black Ops Cold War isimli yeni oyununu geçtiğimiz haftalarda resmen tanıtmış ve 13 Kasım'da piyasaya sürmüştü.
Türkiye'den de sahneler içerek Call of Duty; Black Ops Cold War, daha ilk günden geliştiricilerin yüzünü güldürmeyi başardı.
Activision tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni oyunu, Call of Duty serisinin en iyi ilk gün performansına sahip oyunu oldu.
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Black Ops Cold War oyuncularına inanılmaz miktarda ücretsiz içerik, destek ve etkinlik sunmaya hazırlandıklarını belirten Activision yöneticisi Anna Malmhake, bu yüzden çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.
CoD: Black Ops Cold War tanıtım videosu
CoD: BLACK OPS COLD WAR FİYATI
Call of Duty: Black Ops Cold War, şu anda Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, Play Station 4 ve PC platformları için oynanabilir durumda. Xbox sahipleri oyunu oynayabilmek için 599 TL gibi bir ücret ödemek zorunda.
PlayStation sahipleri için bu rakam 699 TL olarak belirlenirken, PC kullanıcıları ise 550 liraya oyunu satın alabiliyor.
CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (v.1803 veya üstü)
- İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300
- RAM: 8GB
- HDD: 50GB (çevrimiçi mod), 175 GB (oyunun tamamı)
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950
- DirectX: Sürüm 12
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (son sürüm)
- İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X
- RAM: 12 GB
- HDD: 175 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super veya Radeon R9 390 / AMD RX 580
- DirectX: Sürüm 12
Işın izleme:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
- İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X
- RAM: 1 GB
- HDD: 175GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3070
- DirectX: Sürüm 12
4K çözünürlük:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)
- İşlemci: Intel i9-9900K veya AMD Ryzen 3700X
- RAM: 16 GB
- HDD: 250 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3080
- DirectX: Sürüm 12
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