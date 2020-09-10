Call of Duty: Black Ops Cold War'dan yeni tanıtım videosu

Activision, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Call of Duty: Black Ops Cold War isimli yeni oyununa ait tanıtım videosunu yayınladı.

Call of Duty oyunlarının arkasındaki isim olan Activision, geçtiğimiz yıl Call of Duty: Modern Warfare'ı piyasaya sürdükten sonra her yıl yeni bir CoD oyununun yayınlanacağını açıklamıştı.

Call of Duty; Black Ops Cold War isimli yeni oyununu geçtiğimiz günlerde resmen tanıtan şirket, şimdi de oyunun tanıtım videosunu yayınladı.

Her saniyesi aksiyon dolu 3 dakikalık Call of Duty; Black Ops Cold War videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

OYUNDA YER ALACAK BÖLGELER

PlayStation 4, Xbox One, PC ve yeni çıkacak oyun konsollarında oynanabilecek Call of Duty; Black Ops Cold War, Türkiye'den de bazı sahneler içerecek.

Tanıtım videosuna yakından baktığımızda oyunda Miami, Angola, Moskova, Özbekistan ve Kuzey Atlantik gibi bölgelerin de yer alacağını görüyoruz.

all of Duty: Black Ops Cold War, daha önce piyasaya sürülen Black Ops serisinin devamı niteliğinde olacak ve dünya ülkelerindeki siyasi ve askeri olayları konu alacak.

CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War için oluşturduğu resmi duyuru videosunda, oyunun çıkış tarihini 13 Kasım olarak açıkladı. Yani PC, Xbox One ve PlayStation 4 sahipleri, oyunu 13 Kasım itibarıyla satın alarak oynayabilecek.

CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR FİYATI

Oyunu tanıtmasının hemen ardından Call of Duty: Black Ops Cold War'ı ön siparişe açan Activision, ülkemizdeki PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri için 499 liralık bir fiyat belirlemiş durumda.

PC kullanıcıları ise oyuna şu an için Blizzard Shop üzerinden 59,99 euro (521 TL) fiyat etiketiyle satın alabiliyor.

CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War hakkında heniz bir sistem gereksinimi bilgisi paylaşmadı. Ancak yine de oyunun tamin edilen sistem gereksinimleri şu şekilde.

Minimum:

İşlemci: Intel Core i3-6300 veya AMD FX-8120

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit veya daha iyisi

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 260

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