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    Call of Duty: Modern Warfare 2 duyuruldu

    Popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty Modern Warfare 2 resmi olarak tanıtıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 11:48
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    Call of Duty: Modern Warfare 2 duyuruldu

    ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara bünyesine katmıştı.

    Microsoft'un bu yıl da yeni bir Call of Duty oyunu geleceğini duyurmasının ardından gözler oyunun duyurulmasına çevrildi.

    Yeni oyun Modern Warfare 2 olacak

    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu "Call of Duty: Modern Warfare 2" adıyla piyasaya sürülecek. Oyunun geliştiriciliğini Infinity Ward üstlenecek.

    Infinity Ward, bir önceki Modern Warfare üçlemesiyle 2019 yılında çıkışını yapan yeni Modern Warfare serisinin ilk oyununu geliştirmişti.

    COD

    Oyun, Modern Warfare markasının geliştiricisi olan Infinity Ward tarafından yeni bir oyun motoru kullanılarak geliştiriliyor.

    Yeni oyun motoru, bundan sonra çıkacak olan Call of Duty oyunlarında da kullanılacak ve bu sayede oyunun Warzone ile olan entegrasyonu daha kolay olacak.

    Call of Duty: Modern Warfare 2'nin yıl sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.


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