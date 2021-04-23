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    Call of Duty serisi, 2003'ten bu yana 400 milyondan fazla sattı

    Oyun dünyasının popüler serilerinden biri olan Call of Duty, 2003 yılından günümüze kadar 400 milyon satış barajını geride bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 13:10
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    Call of Duty serisi, 2003'ten bu yana 400 milyondan fazla sattı

    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı ve FPS türünün en beğenilen oyun serilerinden biri olan Call of Duty, yıllar önce başladığı macerasında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

    Yapılan açıklamaya göre, serinin ilk oyunundan son oyununa kadar tüm Call of Duty serisi, 2003 yılından bu yana 400 milyondan fazla satmayı başardı.

    Call of Duty serisinin ilk oyunu 2003 yılında oyuncularla buluşmuştu. O günden bu yana Warzone ve CoD: Mobile hariç toplamda 17 Call of Duty oyunu piyasaya sürülmüştü.

    call of duty

    WARZONE BAŞARIYI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

    Ücretsiz olduğu için CoD: Warzone bu satış rakamlarına dahil edilmedi. Ancak son zamanların popüler battle royale oyunu, yayınlanmasının üzerinden yalnızca bir yıl geçmesine rağmen 100 milyon oyuncu sayısını geride bıraktı.

    CoD: Warzone, yayınlandığı ilk 24 saatte 15 milyon ve 10 günde 30 milyon oyuncuya ulaşarak rekor kırmıştı.

    Her yıl yeni bir Call of Duty oyunu piyasaya sürme sözü veren şirket, yeni oyun için çalışmalarına devam ediyor.

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