Call of Duty: Warzone 100 milyon oyuncu barajını geçti

Ücretsiz bir battle royale oyunu olan Call of Duty: Warzone, piyasaya sürüldüğü günden bu yana 100 milyon oyuncu sayısını geride bıraktı.

Activision tarafından 10 Mart 2020'de piyasaya sürülen ücretsiz bir battle royale oyunu olan Call of Duty: Warzone, oyuncu sayısını her geçen gün artırarak popülerliğini korumayı başardı.

Verdansk isimli bir şehirde geçen oyun, ücretsiz olmasının da verdiği avantajla ilk 9 ayda 85 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başarmıştı.

100 MİLYON OYUNCU BARAJINI DA GEÇTİ

Yayıncılığını Activision'ın, geliştiriciliğini ise Infinity Ward ve Raven Software'in yaptığı oyun, günümüzde 100 milyon barajını geçti.

CoD: Warzone, yayınlandığı ilk 24 saatte 15 milyon ve 10 günde 30 milyon oyuncuya ulaşarak rekor kırmıştı.





OYUNCULAR HİLELERDEN ŞİKAYETÇİ

Birçok oyuncu, oyunda imkansız atışlar yapılmasını sağlayan aimbot'ların ve duvarlardan ateş edilmesine izin veren wallhack'lerin sıkça kullanıldığından şikayet ediyor.

Yapılan açıklamalara göre, şimdiye kadar oyundan yasaklanan hilecilerin sayısı yarım milyona ulaşmış durumda.