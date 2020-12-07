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    Call of Duty: Warzone, 85 milyon oyuncu sayısına ulaştı

    Ücretsiz bir battle royale oyunu olan Call of Duty: Warzone, piyasaya sürüldüğü ilk çeyrekten bu yana 85 milyon oyuncu sayısını geride bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 15:47
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 16:00
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    Call of Duty: Warzone, 85 milyon oyuncu sayısına ulaştı

    Activision tarafından 10 Mart 2020'de piyasaya sürülen ücretsiz bir battle royale oyunu olan Call of Duty: Warzone, oyuncu sayısını her geçen gün artırarak popülerliğini korumayı başardı.

    Verdansk isimli bir şehirde geçen oyun, ücretsiz olmasının da verdiği avantajla 85 milyon oyuncu sayısını geride bıraktı. Yalnızca 9 ay içerisinde bu sayıya ulaşmak ise Activision'ı oldukça memnun etmişe benziyor.

    Activision, battle royale oyunu Call of Duty: Warzone'un ilk gün sonunda 6 milyon, ilk 1 ay sonunda ise 50 milyon oyuncu sayısına ulaştığını duyurmuştu.

    cod warzone

    WARZONE İLE BLACK OPS: COLD WAR BİRLEŞİYOR

    13 Kasım'da çıkış yapan serinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War, Warzone ile birleşecek. Oyuncular, 10 Aralık'ta başlayacak yeni sezon ile birlikte yeni silahlar, yeni çok oyunculu haritaları ve modları, 2'ye 2 Gunfight modu, yeni zombi modları gibi pek çok içerikle karşılaşacak.

    Call of Duty: Warzone'un 6.sezon fragmanı - VİDEO

    Instagram: @eshteknoloji

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