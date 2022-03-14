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    Call of Duty: Warzone, akıllı telefonlara geliyor

    Popüler battle royale oyunu Call of Duty: Warzone, çok yakında mobil sürüm olarak Android ve iOS kullanıcılarına sunulacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 14:14
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    Call of Duty: Warzone, akıllı telefonlara geliyor

    Activision tarafından 10 Mart 2020'de piyasaya sürülen ücretsiz bir battle royale oyunu olan Call of Duty: Warzone, oyuncu sayısını her geçen gün artırarak popülerliğini korumayı başardı.

    Yayıncılığını Activision'ın, geliştiriciliğini ise Infinity Ward ve Raven Software'in yaptığı oyun, çok yakında Android ve iOS kullanıcılarına sunulacak.

    Yakında yayınlanacak olan mobil Warzone, Call of Duty: Mobile'ın 2019'da piyasaya sürülmesinin ardından mobil için uyarlanan ikinci CoD oyunu olacak.

    Şirket yetkilileri, oyunun mobil oyunlar için bir test platformu olan Playtest Cloud'a zaten eklendiğini, ancak çıkış tarihinin henüz belli olmadığını söylüyor.

    cod warzone

    MICROSOFT SATIN ALIYOR

    ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz günlerde resmen açıklamıştı.

    Açıklamada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

    Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek.


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