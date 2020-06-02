Call of Duty: Warzone'un 4. sezonu ertelendi

Call of Duty: Warzone dahil tüm Call of Duty oyunlarının yeni sezon güncellemeleri ile bir tarihe alındı.

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare, Captain Price gibi çok sevilen karakterlerin de geri gelmesine sahne oldu.

Ardından Call of Duty: Warzone isimli yeni ve ücretsiz bir battle royale oyunu daha yayınlanmış ve oldukça beğenilmişti.

Oyuncu sayısını her geçen gün artıran Warzone'un 4.sezonu, Captain Price karakterinin de oyunda yer almasını sağlayacaktı.

Daha önce sizlerle fragmanını paylaştığımız ve 3 Haziran'da yayınlanması planlanan 4. sezon, ABD'de çıkan olaylar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

DİĞER CALL OF DUTY OYUNLARININ YENİ SEZONLARI DA ERTELENDİ

Call of Duty'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; Modern Warfare, Warzone ve Call of Duty: Mobile'ın yeni sezonlarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Ertelemenin en büyük nedeni ise, ABD'nin Minnesota eyaletinde Geourge Floyd'un öldürülmesinin ardından ülke genelinde yapılan protestolar olarak gösterildi.