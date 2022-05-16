Call of Duty'nin yeni mobil oyunundan bilgiler geldi

Activision, Call of Duty'nin yeni mobil oyunu Project Aurora ile ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Yayıncılığını Activision'ın yaptığı Call of Duty serisi, yeni bir mobil oyunla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Activision, yeni oyun ile ilgili yeni detaylar açıkladı.

Project Aurora kod ismiyle geliştirilen oyunun gerçek ismi henüz açıklanmasa da paylaşılan detaylar, oyunun nasıl olacağıyla ilgili bazı ipuçları veriyor.

Oyunun kapalı Alpha sürümü, yalnızca doğrudan davet yoluyla sınırlı sayıda katılımcıya açık olacak.

Project Aurora kapalı Alpha sürümünün amacı, aktif geliştirme aşamasında karşılaşmalara stres testi uygulayarak, performans ve gerçekçiliği artırarak ve hataları tespit edip gidererek oyunu optimize etmeyi ve iyileştirmeyi sürdürmek olacak.

Çıkış tarihi henüz netleşmedi

Activision, bu heyecan verici deneyimi dünyanın her yerindeki mobil oyun severlerin beğenisine sunmak için biraz daha beklememiz gerektiğini söylüyor.

Henüz oyunun adı dahi resmi olarak duyurulmuş değil ve şimdilik bir çıkış tarihi yok. Activision, o zamana kadar tüm gelişmeleri paylaşacak ve çalışmalar tamamlandığında oyunun çıkış tarihini oyun tutkunlarıyla paylaşacak.

Kapalı Alpha dönemi boyunca sağlanacak teknik destek sınırlı olsa da geri bildirim sağlanması için oyun içi kanalları olacak ve oyuncuları; bilinen sorunlar, düzeltmeler ve daha fazlası hakkında bilgilendirmek için düzenli olarak yamalar ve oyun içi güncellemeler yayınlayacak.