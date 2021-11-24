Cambridge profesörü: Diğer gezegenlerde de insan olabilir

Cambridge profesörü: Diğer gezegenlerde de insan olabilir

Cambridge Üniversitesi'nde görev alan evrimsel paleobiyolog Prof. Dr. Simon Conway Morris, şu anda farklı gezegenlerde de insanların yaşadığını söyledi.

Bilim insanları, yıllardır uzaylı yaşama dair bir kanıt bulmak için çeşitli görevler yapıyor ve uzayın derinliklerini inceliyor.

Cambridge Üniversitesi'nde görev alan evrimsel paleobiyolog Prof. Dr. Simon Conway Morris, uzaylı yaşamla ilgili çok ilginç bir iddia ortaya attı.

Morris, gelecekte evrenin farklı bölgelerine seyahat etmeyi başarabilen insanların, başka gezegenlerden insanlarla karşılaşabileceğini söyledi.

Morris, homo sapiens benzeri yaşam formlarının evrenin başka yerlerinde de evrildiğini ve bu nedenle diğer gezegenlerde de insan benzeri uzaylıların olabileceğini iddia ediyor.

SÖYLEMLER TEORİYE DAYALI

Morris bu inancını, evrimin farklı ortamlarda benzer organizmaları ortaya çıkarma eğiliminde olduğunu savunan "yakınsak evrim" teorisine dayandırıyor.

Bu teori, sıklıkla farklı canlı türlerinde (örneğin kuşlarda, yarasalarda ve böceklerde) birbirinden bağımsız gelişen kanatlarla örnekleniyor.

Söz konusu teoriyi baz alan Morris ve birçok bilim insanı, evrim sürecinin farklı gezegenlerde aynı şekilde işlemesinin muhtemel olduğunu savunuyor.

Yine Cambridge Üniversitesi'nde görev alan ve uzaylıların evrimine dair kitaplar yazan zoolog Arik Kershenbaum da Dünya dışı yaşam formlarının "insana benzer" şekillerde evrimleşeceğine inanıyor.