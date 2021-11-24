Euro
13.6509
-5.45%
Dolar
12.1801
-4.9%
Altın
713.27
-3.42%
Borsa
1.827
2.37%
Bitcoin
697.897
1.96%
BTXN Coin
26.50
25.71%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Cambridge profesörü: Diğer gezegenlerde de insan olabilir

    Cambridge Üniversitesi'nde görev alan evrimsel paleobiyolog Prof. Dr. Simon Conway Morris, şu anda farklı gezegenlerde de insanların yaşadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 13:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cambridge profesörü: Diğer gezegenlerde de insan olabilir

    Bilim insanları, yıllardır uzaylı yaşama dair bir kanıt bulmak için çeşitli görevler yapıyor ve uzayın derinliklerini inceliyor.

    Cambridge Üniversitesi'nde görev alan evrimsel paleobiyolog Prof. Dr. Simon Conway Morris, uzaylı yaşamla ilgili çok ilginç bir iddia ortaya attı.

    Morris, gelecekte evrenin farklı bölgelerine seyahat etmeyi başarabilen insanların, başka gezegenlerden insanlarla karşılaşabileceğini söyledi.

    Morris, homo sapiens benzeri yaşam formlarının evrenin başka yerlerinde de evrildiğini ve bu nedenle diğer gezegenlerde de insan benzeri uzaylıların olabileceğini iddia ediyor.

    uzay

    SÖYLEMLER TEORİYE DAYALI

    Morris bu inancını, evrimin farklı ortamlarda benzer organizmaları ortaya çıkarma eğiliminde olduğunu savunan "yakınsak evrim" teorisine dayandırıyor.

    Bu teori, sıklıkla farklı canlı türlerinde (örneğin kuşlarda, yarasalarda ve böceklerde) birbirinden bağımsız gelişen kanatlarla örnekleniyor.

    Söz konusu teoriyi baz alan Morris ve birçok bilim insanı, evrim sürecinin farklı gezegenlerde aynı şekilde işlemesinin muhtemel olduğunu savunuyor.

    Yine Cambridge Üniversitesi'nde görev alan ve uzaylıların evrimine dair kitaplar yazan zoolog Arik Kershenbaum da Dünya dışı yaşam formlarının "insana benzer" şekillerde evrimleşeceğine inanıyor.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir