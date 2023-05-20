Canon akıllı telefon pazarına girmek istiyor Akıllı telefon pazarına birer birer adım atmaya başlayan profesyonel kamera üreticilerine Canon da ekleniyor.

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Son yıllarda, akıllı telefon kamera teknolojileri oldukça gelişti. Özellikle büyük markaların amiral gemisi telefonları, kamera konusunda bazı fotoğraf makinesi modelleriyle yarışacak seviyeye geldi.

Akıllı telefon sektörünün artan popülerliği, dünya çapında fotoğraf makinesi pazarını da oldukça etkiledi. Özellikle Canon ve Nikon gibi devler, son yıllarda satışlardan pek de memnun değil.

Canon, akıllı telefon pazar için kameralar üretecek

Sektörden gelen bilgilere göre Canon, akıllı telefonlarda yer alabilmek için potansiyel ortaklıklar aramaya başladı.

İşler yolunda giderse yıl bitmeden Canon imzasını taşıyan bir akıllı telefon kamerası görebiliriz.

Öte yandan, günümüzde Samsung, Apple ve Xiaomi gibi büyük akıllı telefon üreticileri kendi kamera ortaklıklarına sahip. Bu nedenle Canon'un ortaklık için hangi markayla anlaşacağı şimdilik belirsiz.

Canon, geçtiğimiz yıllarda artık üst seviye DSLR fotoğraf makinesi üretmeyeceğini ve onun yerine aynasız fotoğraf makinelerine ağırlık vereceğini açıklamıştı.

Son zamanlarda, aynasız fotoğraf makineleri daha popüler hale geldi. Canon'un rakibi Sony de 2021 yılının başlarında DSLR üretimini tamamen sonlandırma kararı almıştı.

Ancak Canon, DSLR üretimini amiral gemisi düzeyinde sonlandıracağını söylüyor. Yani şirket talep olursa, daha düşük segmentte DSLR makineler geliştirmeye devam edecek.