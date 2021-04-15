Capcom soruşturması tamamlandı: 390 bin kişinin verileri tehlikede

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Capcom’un, geçtiğimiz ay uğradığı yazılım saldırısının soruşturması tamamlandı.

Resident Evil, Monster Hunter ve Street Fighter gibi birçok oyunun yayıncılığını yapan popüler video oyun şirketi Capcom, geçtiğimiz aylarda siber saldırıya uğramış ve kullanıcıların bilgileri sızdırılmıştı.

Saldırı sonrası Capcom hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucuna göre, 390 bin kişinin bilgilerinin tehlikede olabileceği açıklandı.

KREDI KARTI BİLGİLERİ ÇALINMADI

Soruşturma sonucunda hiçbir kullanıcının, müşterinin veya çalışanın kredi kartı bilgisi çalınmadığı açıklandı. Kredi kartı bilgileri saldırının gerçekleşmediği ayrı bir sistemde tutulduğu için herhangi bir risk olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Çalınan bilgiler arasında isimler ve e-postalar bulunuyor. Japonya için ayrıca bir de adres ve telefon numaralarının çalındığı belirtildi.

390 BİN KİŞİNİN VERİLERİ TEHLİKEDE

Hesaplarının güvenliği ihlal edilen kişi sayısı 15 bin 649 olarak açıklanırken, saldırı sonucunda bilgileri tehlikede olabilecek kişi sayısının da 390 bin kişi olduğu ifade edildii.