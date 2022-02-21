Capcom, Street Fighter 6'yı resmen duyurdu

Efsane dövüş oyunu serisi Street Fighter'ın altıncı oyunu çok yakında çıkış yapacak. İşte detaylar...

Capcom, 35. yılını kutlayan ikonik dövüş oyunu serisinin bir sonraki büyük oyunu olan Street Fighter 6'yı resmen açıkladı.

Capcom, Street Fighter 6'nın öncekinden daha iyi bir çıkış yakalayacağını umuyor. Street Fighter 5 , 2016'da PS4 ve PC için çıktığında oldukça etkiliyici görünüyordu, ancak bazı sorunlar oyunun peşini bırakmadı.

Örneğin oyun, içerik sıkıntısının yanı sıra hatalar ve sunucu sorunları yaşadı. Street Fighter 5, Arcade Edition ve Champion Edition gibi farklı sürümlerin de yayınlanmasıyla birlikte toplamda 6 milyon adet sattı.

Daha gelişmiş grafiklerle karşımıza çıkacak Street Fighter 6'nın ise bu rekoru daha da ileriye taşıması bekleniyor. Capcom, oyunla ilgili daha fazla bilginin bu yaz geleceğini söylüyor.

DÖVÜŞ KOLEKSİYONU DA GELİYOR

Capcom ayrıca; PS4, Xbox, PC ve Nintendo Switch için on dövüş oyununun yeni bir derlemesini duyurdu. Capcom Fighting Collection isimli bu paket, 24 Haziran'da çıkacak ve şu oyunları içerecek:

