Euro
15.48
0.09%
Dolar
13.63
-0.14%
Altın
831.26
-0.15%
Borsa
2043
0.52%
Bitcoin
525.700
-0.50%
BTXN Coin
38.46
-3.36%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Capcom, Street Fighter 6'yı resmen duyurdu

    Efsane dövüş oyunu serisi Street Fighter'ın altıncı oyunu çok yakında çıkış yapacak. İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 13:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Capcom, Street Fighter 6'yı resmen duyurdu

    Capcom, 35. yılını kutlayan ikonik dövüş oyunu serisinin bir sonraki büyük oyunu olan Street Fighter 6'yı resmen açıkladı.

    Capcom, Street Fighter 6'nın öncekinden daha iyi bir çıkış yakalayacağını umuyor. Street Fighter 5 , 2016'da PS4 ve PC için çıktığında oldukça etkiliyici görünüyordu, ancak bazı sorunlar oyunun peşini bırakmadı.

    Örneğin oyun, içerik sıkıntısının yanı sıra hatalar ve sunucu sorunları yaşadı. Street Fighter 5, Arcade Edition ve Champion Edition gibi farklı sürümlerin de yayınlanmasıyla birlikte toplamda 6 milyon adet sattı.

    Daha gelişmiş grafiklerle karşımıza çıkacak Street Fighter 6'nın ise bu rekoru daha da ileriye taşıması bekleniyor. Capcom, oyunla ilgili daha fazla bilginin bu yaz geleceğini söylüyor.

    STREET FIGHTER 5

    DÖVÜŞ KOLEKSİYONU DA GELİYOR

    Capcom ayrıca; PS4, Xbox, PC ve Nintendo Switch için on dövüş oyununun yeni bir derlemesini duyurdu. Capcom Fighting Collection isimli bu paket, 24 Haziran'da çıkacak ve şu oyunları içerecek:

    • Darkstalkers: The Night Warriors
    • Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge
    • Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge
    • Vampire Savior: The Lord of Vampire
    • Vampire Savior 2: The Lord of Vampire
    • Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition
    • Red Earth
    • Super Gem Fighter Mini Mix (Pocket Fighter)
    • Cyberbots: Full Metal Madness
    • Super Puzzle Fighter II Turbo

    İlginizi Çekebilir

    Avcılar’da otomobil bariyerlere girdi
    3. Sayfa

    Avcılar’da otomobil bariyerlere girdi

    Mardin'de 7 kişiyi yaralayan köpek kuduz çıktı: 1 mahalle karantinada
    3. Sayfa

    Mardin'de 7 kişiyi yaralayan köpek kuduz çıktı: 1 mahalle karantinada

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!
    Btcrobo

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!

    Görüş Bildir