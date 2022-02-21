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- Capcom, Street Fighter 6'yı resmen duyurdu
Capcom, Street Fighter 6'yı resmen duyurdu
- Haber Merkezi
- 21.02.2022 - 13:38
- Güncelleme : 21.02.2022 - 13:47
Capcom, 35. yılını kutlayan ikonik dövüş oyunu serisinin bir sonraki büyük oyunu olan Street Fighter 6'yı resmen açıkladı.
Capcom, Street Fighter 6'nın öncekinden daha iyi bir çıkış yakalayacağını umuyor. Street Fighter 5 , 2016'da PS4 ve PC için çıktığında oldukça etkiliyici görünüyordu, ancak bazı sorunlar oyunun peşini bırakmadı.
Örneğin oyun, içerik sıkıntısının yanı sıra hatalar ve sunucu sorunları yaşadı. Street Fighter 5, Arcade Edition ve Champion Edition gibi farklı sürümlerin de yayınlanmasıyla birlikte toplamda 6 milyon adet sattı.
Daha gelişmiş grafiklerle karşımıza çıkacak Street Fighter 6'nın ise bu rekoru daha da ileriye taşıması bekleniyor. Capcom, oyunla ilgili daha fazla bilginin bu yaz geleceğini söylüyor.
DÖVÜŞ KOLEKSİYONU DA GELİYOR
Capcom ayrıca; PS4, Xbox, PC ve Nintendo Switch için on dövüş oyununun yeni bir derlemesini duyurdu. Capcom Fighting Collection isimli bu paket, 24 Haziran'da çıkacak ve şu oyunları içerecek:
- Darkstalkers: The Night Warriors
- Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge
- Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge
- Vampire Savior: The Lord of Vampire
- Vampire Savior 2: The Lord of Vampire
- Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition
- Red Earth
- Super Gem Fighter Mini Mix (Pocket Fighter)
- Cyberbots: Full Metal Madness
- Super Puzzle Fighter II Turbo