Carrington Olayı nedir

1859 Güneş fırtınası olarak da bilinen Carrington Olayı, tüm dünyayı etkileyen en büyük Güneş fırtınasıdır.

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor. Araştırmacılar, aynı zamanda Güneş'te meydana gelen patlamaları da yakından takip ediyor.

Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket ediyorlar.

Şimdi sizleri, modern zamanların en büyük ölçekli Güneş fırtınasının yaşandığı 1859'a götürelim.

CARRINGTON OLAYI

28 Ağustos 1859’dan 2 Eylül 1859’a kadar, Güneş’te sayısız güneş lekeleri gözlemlendi. 1 Eylül’de öğle vaktinden önce, Richard Carrington ve Richard Hodgson adlı İngiliz asıllı amatör astronomlar, ilk solar alevin gözlemlerini yaptı.

Astronomların gözlemleri sırasında Güneş'te meydana gelen patlamalar büyümeye başladı. Olayın gerçekleştiği gece gökyüzü kırmızı, yeşil ve mor ışıklarla kaplandı.

TÜM SİSTEMLER ÇÖKTÜ

Bu dev patlamadan sonra tüm dünyada telgraf sistemleri çöktü ve telgraf direkleri elektrik kıvılcımları saçmaya başladı. Yoğun elektromanyetik bombardıman öylesine kuvvetliydi ki bazı telgraf sistemleri, güç kaynaklarından kesilmelerine rağmen mesaj alıp göndermeye devam etti.

GÜNÜMÜZDE DAHA BÜYÜK SONUÇLAR DOĞURABİLİR

1859 yılında gerçekleşen Güneş patlamasının bir benzeri günümüzde olursa, hasar çok daha yıkıcı olabilir. Aslında bunun yakın tarihte örnekleri de var.,

1989'da gerçekleşen bir Güneş fırtınası, Kanada'nın neredeyse tamamında 9 saatlik bir elektrik kesintisine sebep oldu ve 6 milyon kişi etkilendi. Ayrıca bu fırtına nedeniyle ABD'nin bazı bölgelerinde güç transformatörleri bile eridi.

2015'in Aralık ayında gerçekleşen bir başka Güneş fırtınasında ise dünyadaki tüm navigasyon sistemleri 10 dakika boyunca çöktü

Son 500 yılın en büyük patlaması olduğu düşünülen Carrington Olayı'nın günümüzde gerçekleşmesi, bütün elektronik devrelere zarar verebilir, internet tamamen çökebilir ve cep telefonları kullanılamaz hale gelebilir.