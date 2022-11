CD Projekt, 14 Aralık'ta yeni nesil konsollar için Witcher 3'ü piyasaya sürecek

Video oyunları üreticisi CD Projekt, amiral gemisi oyunu Witcher 3'ün yeni nesil güncellemesini 14 Aralık'ta yayınlayacağını duyurdu.

The Witcher 3: Wild Hunt ile oldukça geniş bir kitleye hitap eden Witcher serisi, yeni nesil konsollara geliyor.

Daha önce verdiği sözü tutan video oyunları üreticisi CD Projekt, amiral gemisi oyunu Witcher 3'ün yeni nesil güncellemesini 14 Aralık'ta yayınlayacağını resmen açıkladı.

Nisan ayında Polonya merkezli CD Projekt, yeni nesil versiyonun çıkışını ikinci çeyrekten dördüncü çeyreğe ertelediğini açıklamıştı.

Yeni Witcher 3 daha iyi grafiklerle gelecek

Oyunun yeni nesil versiyonu, orijinaline göre onlarca görsel, performans ve teknik iyileştirme içerecek. Bunlar arasında ışın izleme desteği, konsollarda daha hızlı yükleme süreleri, deneyime entegre edilmiş çeşitli modlar ve diğer pek çok şey yer alıyor.

Oyun; PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC'de dijital olarak satın alınabilecek ve bugüne kadar piyasaya sürülen tüm ücretsiz DLC'leri ve her iki büyük genişletmeyi de (Hearts of Stone ve Blood and Wine) içerecek

PlayStation 4, Xbox One ve PC için oyunun herhangi bir sürümüne sahip olan herkes, yeni nesil güncellemeye ücretsiz olarak sahip olabilecek.

2015 yılında çıkış yapan "The Witcher 3: Wild Hunt", şu ana kadar 40 milyondan fazla sattı.