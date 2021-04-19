CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 sayesinde 2020'yi rekor gelirle kapattı

2020 yılına ait finansal raporları paylaşan CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 sayesinde geçtiğimiz yıl toplam 562 milyon dolarlık gelir elde etti.

Geliştiriciliğini ve yayımcılığını CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta bilgisayar ve konsollar için çıkış yapmıştı.

Özellikle konsol tarafında fazlasıyla kötü bir preformans sergileyen Cyberpunk 2077, çıkış yapana kadar birçok kez ertelenmesi ile gündem olmuştu.

2020 yılına ait finansal raporları paylaşan CD Projekt Red, her ne kadar sunduğu deneyim ile eleştirilse de Cyberpunk 2077'nin gelirlere katkısını bir kez daha gönsterdi.

562 MİLYON DOLARLIK GELİR

2020 yılında CD Projekt Red, The Witcher 3'ün çıktığı yıl olan 2015'in iki katından daha fazla gelir elde ederek 562 milyon doları kasasına koydu.

Üstelik bu rakam, 2019'da elde edilen gelirlerden 4 kat daha fazla. Şirketin 2020 yılı içerisinde net kârı ise 303 milyon dolar olarak açıklandı.

Cyberpunk 2077, her ne kadar kötü performansıyla eleştirilse de oyunseverler tarafından uzun bir süredir bekleniyordu.

Daha çıkmadan 8 milyon adet ön sipariş sayısına ulaşan oyun, CD Projekt Red'in en büyük gelir kaynaklarından biri haline gelmiş durumda.