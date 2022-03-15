CD satışları yirmi yılda ilk kez arttı

CD satışları yirmi yılda ilk kez arttı

Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından yayınlanan verilere göre, 2021'de ABD'de CD satışları neredeyse yirmi yılda ilk kez artış gösterdi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı eski ürünlere veda etmek zorunda kaldık. Özellikle müzik endüstrisinde bir zamanlar popüler olan kasetler, daha sonra yerini CD'lere bıraktı.

Günümüzde ise dijitalleşmenin artması ile artık CD albümlerine olan ilgi yok denecek kadar azalmıştı.

CD ALBÜMLERDE CİDDİ ARTIŞ

ABD'de müzik yapım sektörü distribütörlerini temsil eden bir ticari kuruluş olan Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından yayınlanan verilere göre, 2021'de ABD'de CD satışları neredeyse yirmi yılda ilk kez arttı.

Sevkiyatlar 2020'de 31,6 milyon iken, 2021'de 46,6 milyona yükseldi ve bunlardan elde edilen gelir 483.2 milyon dolardan 584.2 milyon dolara çıktı.

CD satışları, neredeyse bir milyar CD albümünün sevk edildiği 2000 yılındaki zirve günlerinden oldukça uzakta olmasına rağmen, son yıllardaki kıpırdanma sektörde heyecan yarattı.