Çekya'dan TikTok uyarısı: Dinleniyor olabilirsiniz Çekya Ulusal Siber ve Bilgi Güvenliği Ajansı, TikTok'un telefonları dinleyebileceği konusunda bir uyarı yayınladı.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok için bazı ülkeler uyarılarda bulunuyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin’in TikTok üzerinden kullanıcı verilerine erişebileceğini söylemişti.

Bir uyarı da Çekya'dan geldi

Çekya Ulusal Siber ve Bilgi Güvenliği Ajansı, TikTok'un telefonları dinleyebileceği konusunda bir uyarı yayınladı.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın kullanıldığı cihazlar üzerinden kritik önem arz eden altyapı sistemleri ve iletişim unsurlarının dinlenebildiği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, bakanlık bünyesinde çalışanların söz konusu uygulamayı cep telefonları ya da benzer aygıtlarda kullanamayacağını bildirdi.

TikTok'a yönelik güvenlik kaygıları daha önce de farklı ülkelerde gündeme gelmiş; ABD, Avrupa Birliği kurumları ve Kanada'da kamu kuruluşlarında çalışanların TikTok kullanması yasaklanmıştı.