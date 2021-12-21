CEO açıkladı: Instagram'a NFT özelliği gelecek

Instagram CEO’su Adam Mosseri, Instagram ve NFT'leri bir araya getirmek için çalıştıklarını açıkladı.

"Değiştirilemez token" anlamına gelen (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan varlıklara deniyor.

NFT; resim, video veya oyun içi öğe gibi maddi olmayan bir dijital öğeyi temsil ediyor ve bu ögelerin sahipleri, blok zincirine kaydediliyor.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor.

Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.

INSTAGRAM'DA NFT DÖNEMİ

Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde milyonlarca dolar gelir elde edilmesi, sosyal medya devlerinin de dikkatini çekti.

Geçtiğimiz haftalarda NFT özelliğinin geleceğini açıklayan Twitter'dan sonra bir hamle de Instagram'dan geldi.

Instagram CEO’su Adam Mosseri, Instagram için NFT’leri barındıran bazı özellikler geliştirmeyi düşündüklerini açıkladı.

CEO, “Henüz duyurulacak bir şey yok, ancak NFT'leri daha geniş bir kitle için nasıl daha erişilebilir hale getirebileceğimizi aktif olarak araştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Instagram CEO'su her ne kadar çok fazla detay vermese de yeni özellik, muhtemelen NFT oluşturma, sergileme, satma ve kullanıcıların en sevdikleri sanatçıları takip etme gibi özellikler sunacak.