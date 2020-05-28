Çerçevesiz tasarımıyla Apple Watch Series 6 konsept video

Apple'ın bir sonraki akıllı saati Watch Series 6'nın, çerçevesiz tasarımla nasıl görüneceğini ortaya koyan konsept bir video oluşturuldu.

Apple'ın eylül veya ekim ayında tanıtacağı yeni iPhone 12 serisi hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkarken, şirketin birkaç ay sonra tanıtacağı bir sonraki akıllı saat modeli Watch Series 6 hakkında neredeyse hiç sızıntı yok.

Muhtemelen WatchOS 7 ile piyasaya sürülecek Watch Series 6 modellerinde; su altı modu, Touch ID ve kan oksijen seviyesi ölçme gibi özellikler yer alacak.

ConceptsiPhone kanalı, bir sonraki Apple Watch modellerinin ekranını da değişmesi durumunda nasıl görünebileceğini hayal etti ve bir konsept video hazırladı.

İşte çerçevesiz tasarımıyla yeni Apple Watch Series 6: