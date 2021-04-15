CERN deneylerindeki fiber optik kablolar Kocaeli'de üretilecek

Atom altı parçacık fiziği konusunda bilimsel araştırmalar yapan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin (CERN) fiber optik kabloları, Kocaeli'de üretilip İsviçre'ye gönderilecek.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN, İsviçre ve Fransa sınırında yer alan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarına ev sahipliği yapıyor.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin (CERN) deneylerinde veri aktarımı için kullanılan fiber optik kablolar, Kocaeli'de kurulu teknoloji firması tarafından üretilecek.

Gebze ilçesinde faaliyet gösteren SAMM Teknoloji, ocak ayında CERN ile fiber optik kablo ve aksesuarların temini için 3+4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sözleşme kapsamında CERN deneylerinde veri aktarımında kullanılacak fiber optik kablo ve aksesuarların üretimi Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN KABLOLARLA VERİ AKTARILACAK

CERN, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda yapılan deneylerde saniyede çekilen milyonlarca yüksek çözünürlüklü fotoğraf verisini Türkiye'de üretilen kablolarla ana sunucularına taşıyacak.

Laboratuvar ve fabrika testlerinin tamamlanmasının ardından ilk sevkiyatın temmuz ayında yapılması bekleniyor.

Koronavirüs salgınından önce CERN'i ziyaret ettiklerini hatırlatan SAMM Teknoloji Genel Müdürü Mustafa Akşit, "Oraya gittiğimizde teknik yeterliliğe sahip olduğumuzu düşünerek ihaleye girme kararı verdik ve ön başvuruyu yaptık. Başvurumuzun ardından ihaleye girebileceğimizi söylediler.

Geçen yıl mart ayında başlamıştı süreç, aralık ayında da 3+4 yıllık sözleşme yapabileceğimizi söylediler. Ocak ayında sözleşmeyi imzaladık. İmzalanan sözleşme kapsamında CERN'e fiber optik ara bağlantı kabloları vereceğiz.

"7 YIL BOYUNCA SİPARİŞLER BİZDE"

Bunların miktarı tam olarak belli değil. Onlar ihtiyaçlarına göre günlük, haftalık ve aylık sevkiyat planı verecek bize. 7 yıl boyunca bu ürünleri ihtiyaç olduğu zaman bize sipariş verecekler. Şu anda gördüğümüz kadarıyla laboratuvar ve fabrika testleri bittikten sonra temmuz ayında sevkiyata başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Akşit, CERN'de parçacığı yakalamak için saniyede 40 milyon adet çok yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekildiğine dikkati çekerek, "Bu kadar veriyi de tekli fiber optik kablolarla değil, 24'lü fiber kablolarla taşıyabiliyorlar. Bunların tamamı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda ve genel olarak CERN'deki diğer bağlantı ekipmanlarında da kullanılıyor.

Kablolarımız hem kendi ihtiyaçlarında hem de ATLAS deneyi ve diğer deneylerde kullanılacak yani kendi verilerini bizim fiberimiz üzerinden taşıyacaklar." diye konuştu.