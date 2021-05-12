Çernobil'de yeni nükleer aktivite tespit edildi

1986 yılında patlayan Çernobil Nükleer Santrali’nde son zamanlarda yeni bir nükleer aktivite keşfedildi.

26 Nisan 1986 tarihinde, Ukrayna'nın Pripyat şehrinin 14 kilometre kuzeybatısında bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nin dört numaralı reaktörü, büyük bir gürültüyle patladı.

En büyük nükleer felaket olarak tarihe geçen bu patlamanın etkileri, günümüzde bile hala devam ediyor. Çünkü hala bölgede gömülü bir şekilde duran nükleer atıklar mevcut.

Çernobil Nükleer Santrali’nin patlayan 4 numaralı reaktörü, günümüzde tamamen kapatılmış durumda ve oradaki yüzlerce sensör sayesinde aşağıda ne olup bittiğine dair veriler elde ediliyor.

NÜKLEER AKTİVİTE YENİDEN BAŞLADI

Ukraynalı bilim insanları, kısa süre önce uranyumdan yapılmış artık nükleer fisyon yakıtının, tesisin derinliklerinde yeniden reaksiyona girdiğini tespit etti.

Bilim insanlarına göre bu durum, ikinci bir Çernobil felaketinin yaşanabileceği anlamına gelmiyor. Ancak uzmanlar, aşağıdaki nükleer aktivitenin artması halinde reaktörü koruyan yapının zarar görebileceğini düşünüyor.

Geçmiş yağmurlardan kaynaklandığı düşünülen aktivite, şimdilik herhangi bir müdahale gerektirmiyor. Ayrıca aktivitenin gerçekleştiği odanın şu anda ulaşılamaz olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar ise, yıllar sonra başlayan aktivitenin zamanla kendi kendine sona ereceğini düşünüyor. Her ne olursa olsun, aşağılarda bir şeyler olduğu kesin...

26 Nisan 1986'da patlama yaşanmadan önce ve sonra, Çernobil Nükleer Santrali'nde neler yaşandığına göz atmak için, Teknoloji Tarihi yazı dizimizin dördüncü bölümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.