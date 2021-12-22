CES 2022, Omicron varyantı nedeniyle tehlikede

Son zamanlarda etkisini artıran Omicron varyantı nedeniyle, bazı teknoloji şirketleri CES 2022'ye katılmaktan vazgeçti.

2020'de koronavirüs nedeniyle iptal edilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), bu yıl kısıtlamalar nedeniyle internet üzerinden gerçekleşmişti.

2022 yılında tekrar yüz yüze düzenlenmesi planlanan CES, 5-8 Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek.

159 ülkeden 1900'dan fazla şirketin katıldığı fuar, son zamanlarda etkisini gösteren Omicron varyantı nedeniyle tartışılmaya başlandı.

BAZI ŞİRKETLER KATILMAMA KARARI ALDI

Aralarında Amazon, Meta (Facebook), Twitter ve Pinterest’in de olduğu çok sayıda şirket, Omicron varyantı sebebiyle bu etkinliğe ekip yollamayacaklarını açıkladı.

Amazon’un akıllı ev makası Ring’in sözcüsü, "Gelecek ay yapılacak CES’e Omicron varyantındaki belirsizlik ve ani durum değişmesi sebebiyle ekip göndermeyeceğiz.” dedi.

Etkinliğin ana sponsorlarından olan T-Mobile ise CES’teki etkinliklerini azaltma kararı alırken şirket CEO’sunun da konuşmasını iptal ettiği kaydedildi.

Öte yandan Qualcomm, Sony, Alphabet’in bünyesindeki Google ve Waymo, etkinliğe katılacaklarını açıkladı.

TOGG DA SAHNE ALACAK

2022 yılında tekrar yüz yüze düzenlenmesi planlanan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, TOGG da sahne alacak.

2022 sonunda üretimi başlayacak olan SUV modelinin sergileneceği fuarda TOGG, Türkiye'nin otomobilini tüm dünyaya tanıtacak.

Ayrıca TOGG'un geleceğin mobilitesi, akıllı otomobiller ve akıllı şehirlerle ilgili vizyonunun paylaşılması bekleniyor.



