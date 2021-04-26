Chanel, Huawei'ye açtığı logo davasını kaybetti

Lüks giyim markası Chanel, Çinli teknoloji devi Huawei'ye açtığı logo benzerliği davasını kaybetti. Avrupa mahkemesi, şirket logolarında herhangi bir benzerlik olmadığı hükmüne vardı.

Son yıllarda şirketlerin marka benzerliği konusunda açtığı davaların sayısında artış yaşanıyor.

Örneğin Apple, geçtiğimiz günlerde elma logosu kullanan şişe su üreticisine dava açmış ve logoların benzer olduğunu iddia etmişti.

Benzer bir dava da Fransız lüks giyim markası Chanel ve Çinli teknoloji devi Huawei arasında gerçekleşti.

2017 yılında Huawei, dikey olarak iç içe geçmiş iki yarım daire içeren bir logonun ticari marka tescili için AB Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) başvurmuş, ancak Fransız moda devi Chanel, kendi logosunun kopyalandığı iddia ederek mahkemenin yolunu tutmuştu.

DAVA HUAWEI LEHİNE SONUÇLANDI

2019'da AB ticari marka ofisi, benzerlik olmadığını ve logonun alıcıları yanıltamayacağını söyleyerek şikayeti reddetmişti. Şansını bir de Lüksemburg mahmekesinde deneyen Chanel, yine başarısız oldu.

Mahkeme, iki logo arasında herhangi bir benzerlik olmadığı hükmüne vardı ve itirazı reddetti.

(Sol: Huawei logosu - Sağ: Chanel logosu)

Mahkeme kararında, Chanel logosunun daha yuvarlak eğrilere, daha kalın çizgilere ve yatay yöne sahip olduğu, bu nedenle iki logonun farklı olduğu bilgisi yer aldı.

Chanel, Huawei'nin SmartHome uygulamasında kullandığı bu logo için şimdi de Avrupa yüksek mahkemesine itiraz başvurusunda bulunacak.