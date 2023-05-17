ChatGPT CEO'su Altman: En büyük korkum, dünyaya önemli zararlar verme ihtimalimiz ChatGPT CEO'su Samuel Harris Altman, yapay zekanın geleceğine dair endişelerini, "En büyük korkum, teknoloji endüstrisi olarak dünyaya önemli zararlar verme ihtimalimizdir." sözleriyle aktardı.

AA

Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte hayatımıza giriş yapan yapay zeka teknolojisi artık insanlık için vazgeçilmez bir hal aldı.

Birçok ürün ve programda kullanılan yapay zeka teknolojisi insanların hayatını kolaylaştırmak üzere geliştirilip kullanıma sunuluyor.

Ancak yapay zekanın kötü yönde kullanılabileceği ve insanlığa zarar verebileceği düşüncesi son zamanlarda daha fazla dillendiriliyor.

"En büyük korkum, teknoloji endüstrisi olarak dünyaya önemli zararlar verme ihtimalimiz"

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin CEO'su Samuel Harris Altman da, bu konudaki düşüncelerini paylaştı.

ABD Senatosu Yargı alt komitesinde ifade veren Altman, ChatGPT'nin kanuni düzenlemelerle sınırlanmaması durumunda oluşabilecek sorunlarla ilgili, "En büyük korkum, teknoloji endüstrisi olarak dünyaya önemli zararlar verme ihtimalimizdir. Bunun birçok farklı şekilde olabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"ChatGPT teknolojisi kötü yerlere gidebilir"

"Tüm teknolojik devrimlerde olduğu gibi, istihdam üzerinde önemli bir etki olmasını bekliyorum, ancak bu etkinin tam olarak neye benzediğini tahmin etmek çok zor." diyen Altman, ChatGPT teknolojisinin "çok kötü yerlere gidebileceği" öngörüsünü dile getirerek Senatoyu uyardı.

Samuel Harris Altman, ChatGPT'nin artan popülaritesi, yapay zekanın pozitif ve negatif olasılıkları hakkında yaptığı konuşmada, hükümetin bu değişikliklerin yönetilmesini sağlamak için devreye girmesi gerektiğini kabul etti.

Altman'dan yapay zekanın tehlikeli yeteneklerine karşı önlem

3 saat süren toplantıda, ABD Senatörlerine, yapay zeka teknolojilerinin lisans denetimlerini yapacak bağımsız bir mekanizmanın kurulması tavsiyesinde bulunan Altman bu sayede, tehlikeli yeteneklerinin değerlendirilmesi dahil bir dizi güvenlik standardı oluşturulabileceğini dile getirdi.

Altman, bu şekilde modellerin "kendi kendini kopyalayıp çoğalamayacaklarından ve kendi başlarına hareket edemeyeceklerinden" emin olunabileceğini belirtti.

Komite toplantısına konuşan bazı senatörler de, yapay zeka pazarındaki kurumsal işbirliği hakkında uyarıda bulunarak, az sayıda teknoloji şirketinin bu sektöre hakim olması durumunda karşılaşılacak problemlere işaret etti.