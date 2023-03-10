ChatGPT etkisi: Microsoft Bing’in günlük kullanıcı sayısı 100 milyonu aştı Microsoft, Bing arama motorunun günlük aktif kullanıcı sayısının 100 milyonu geçtiğini açıkladı.

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hatta ChatGPT'nin, Google'ın yerini alacağı söyleniyor.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Microsoft Bing’in günlük kullanıcı sayısı 100 milyonu aştı

Microsoft, Bing arama motorunun günlük aktif kullanıcı sayısının 100 milyonu geçtiğini açıkladı.

Yapay zekâ ile çalışan sohbet botunun kullanıma sunulmasından bir ay sonra ulaşılan bu başarı, ChatGPT'nin popülerliğini bir kez daha gösteriyor.

ChatGPT deneyiminin Bing’e entegre edilmesiyle önemli bir kullanıcı artışı yaşadıklarını söyleyen Microsoft, aktif günlük kullanıcılarının üçte birinin servise yeni katıldığını duyurdu.

Microsoft’tan verilen bilgiye göre, yeni Bing deneyiminin duyurulmasından bu yana 45 milyondan fazla sohbet gerçekleştirildi.