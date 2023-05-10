ChatGPT ile sahte haber yapan bir kişi tutuklandı Çin'in Gansu eyaletinde bir kişi, ChatGPT kullanarak sahte bir haber oluşturduğu için gözaltına alındı.

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ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

ChatGPT, her ne kadar son zamanlarda popüler olsa da bazı tehlikeleri de bulunuyor. Örneğin uygulama ile üretilen sahte haberlerin sayısında artış yaşanıyor.

Çin'den ilk ChatGPT tutuklaması geldi

Çin'in Gansu eyaletinde bir adam, ChatGPT'yi bir tren kazası hakkında sahte bir haber oluşturmak için kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Pingliang şehrinin yerel polis teşkilatının bildirdiğine göre, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu'daki bir şehirde, kazada dokuz inşaat işçisinin öldüğünü iddia eden haber, 25 Nisan'da sosyal medyada yayınlandıktan sonra 15 binden fazla tıklama aldı.

Polisin açıklamasına göre, Çin'in teknoloji devi Baidu'ya ait blog tarzı bir platform olan toplam 25 Baijiahao hesabı, farklı konumlardan IP adresleriyle "kazayı" bildirdi.

Polis, soyadı Hong olan şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini ve yanlış bilgi vermekten tutuklandığını söyledi.

Çin, deepfake hizmet sağlayıcıları ve kullanıcılarının, bu tür teknolojileri gerçek olmayan bilgiler üretmek, yayınlamak ve uydurmak için kullanmalarına yönelik yeni kurallar getirmişti.

10 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren kurallar, üretken yapay zeka teknolojisinin çevrimiçi içeriği değiştirmek için kullanılmasını engellemek üzere tasarlandı.