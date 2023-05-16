ChatGPT, internetteki bilgilere erişebilir hale geldi Sohbet robotu ChatGPT, artık internetteki güncel bilgilere gerçek zamanlı olarak erişim sağlayabilecek.

ensonhaber.com

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Sohbet botu, sadece 2021'in sonuna kadarki bilgilere erişebildiği için bu tarihten sonra gerçekleşmiş olaylar hakkında sınırlı bilgiye sahipti.

ChatGPT'ye yeni özellik

Sohbet botu ChatGPT, artık internetteki güncel bilgilere gerçek zamanlı olarak erişim sağlayabilecek.

ChatGPT, sorduğunuz bir soruyu internette araştırdığında, yaptığı işlemleri ve konu hakkında bilgi bulmak için izlediği tüm süreçleri gösteren bir çizelge karşınıza çıkacak.

Yeni özellikleri kullanmak için ChatGPT Plus abonesi olmanız gerekiyor.