ChatGPT iPhone'lar için güncellendi! Siri ile soru sorulabilecek ChatGPT geçtiğimiz günlerde resmi olarak Apple Store üzerinden iOS kullanıcıları için erişime açılmıştı. Yeni bir güncelleme alan uygulama, artık Siri ile birlikte çalışacak.

ChatGPT uygulaması sadece iOS platformunda olmasına rağmen 6 günde yarım milyon indirme sayısına ulaştı ve daha fazla ülkede yayınladı. ChatGPT iOS uygulaması, geçtiğimiz günlerde onlarca ülkede daha kullanıma sunuldu. Bu ülkeler arasında Türkiye de var. ChatGPT iOS uygulaması güncellendi Open AI, yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'ye yeni bir güncelleme getirdiğini duyurdu. Open AI, ChatGPT uygulamasına Siri'yi entegre etti. Böylelikle kullanıcılar, Apple'ın sesli asistanını kullanarak, yapay zeka destekli sohbet botunu kullanabilecek. Öte yandan, kullanıcılar ChatGPT uygulamasını artık widget olarak ekleyebilecek. Böylelikle yapay zekaya erişim daha kolay olacak. Ayrıca ChatGPT'den kopyalanan metinler, diğer uygulamalara da kolaylıkla aktarılabilecek. Yeni güncelleme ile birlikte, iPad kullanıcıları uygulamayı tam ekranda kullanabilecek.