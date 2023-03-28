ChatGPT kullananlar dikkat! Europol suç amaçlı kullanım konusunda uyardı AB'nin polis gücü Europol, yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'nin suç amaçlı kullanılabileceği uyarısında bulundu.

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ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Europol'den ChatGPT uyarısı

AB'nin polis gücü Europol, yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'nin kimlik avı girişimleri, dezenformasyon ve siber suçlarda olası kötüye kullanımı konusunda uyarıda bulundu.

Europol, "ChatGPT'nin son derece gerçekçi metinler oluşturma yeteneği, onu kimlik avı saldırıları için yararlı bir araç haline getiriyor." dedi.

AB uygulama dairesi, belirli bireylerin veya grupların konuşma tarzını taklit etmek için dil kalıplarını yeniden üretme yeteneğiyle, ChatGPT'nin suçlular tarafından kurbanları hedef almak için kullanılabileceğini söyledi.

Ayrıca kurum, ChatGPT'nin gerçek sesli metinleri hızlı yayma yeteneğinin, aynı zamanda onu propaganda ve dezenformasyon için ideal bir araç haline getirdiğini belirtti.

Europol, çok az teknik bilgiye sahip siber suçluların kötü amaçlı kod üretmek için ChatGPT'ye başvurabileceğinin altını çizdi.