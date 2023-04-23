ChatGPT kullanırken dikkat etmeniz gereken 4 şey ChatGPT, her ne kadar son zamanlarda popüler olsa da bazı tehlikeleri de bulunuyor. İşte ChatGPT kullanırken asla yapmamanız gereken şeyler.

ensonhaber.com

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

ChatGPT, her ne kadar son zamanlarda popüler olsa da bazı tehlikeleri de bulunuyor. Gelin bunlara daha yakından bakalım.

1. Kişisel verilerinizi paylaşmayın

Yapay zeka sohbet botunun geliştiricisi OpenAI, ChatGPT'yi eğitmek için mümkün olan tüm verileri topluyor. Bu nedenle, sohbet ederken asla kişisel verilerinizi vermeyin.

2. Güvenilmeyen uygulamayı yüklemeyin

ChatGPT uygulamalarını güvenilmeyen kaynaklardan yüklemediğinizden emin olun. Makinenize bir şey indirmeden ve yüklemeden önce 2 kez kontrol edin.

3. ChatGPT'den kaynak isteyin

ChatGPT'den istediğiniz her şey her zaman doğru olacak diye bir kural yok. Bu nedenle, ChatGPT'nin size verdiği bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için ondan kaynak isteyin.

Bu şekilde, ChatGPT'nin size söylediklerini kontrol edebilir ve doğru olduğundan emin olabilirsiniz.

4. Telif yasalarını unutmayın

OpenAI, ChatGPT'yi dil modelini eğitmek için çok sayıda veri ile beslediğinden, sohbet robotu her şeyi hatırlayabiliyor. Buna telif hakkı korumalı olabilecek materyaller de dahil.

ChatGPT'nin size sağladığı telif hakkı saklı içeriği paylaşırsanız, telif hakkı yasasını ihlal edebilirsiniz.